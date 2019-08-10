شكرا لقرائتكم جنش فى ودية الزمالك أمام 6 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص الجهاز الفني للزمالك ولاعبى الفريق الأبيض على استقبال "جنش" والاطمئنان عليه حيث يخوض المرحلة الأولى من التأهيل خلال الفترة الجارية بعد إجرائه جراحة عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.
ويتقدم الزمالك على 6 أكتوبر فى اللقاء الودى المقام حاليا بهدف للمغربى أشرف بن شرقى من عرضية للتونسى حمدى النقاز قابلها اللاعب المغربى برأسية فى شباك أكتوبر.
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