شكرا لقرائتكم جنش فى ودية الزمالك أمام 6 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمود جنش حارس فريق الزمالك المصاب فى ملعب النادي لمتابعة ودية الفريق الأبيض المقامة حاليا أمام 6 أكتوبر، ضمن الاستعدادات لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى اللقاء المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني للزمالك ولاعبى الفريق الأبيض على استقبال "جنش" والاطمئنان عليه حيث يخوض المرحلة الأولى من التأهيل خلال الفترة الجارية بعد إجرائه جراحة عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.

ويتقدم الزمالك على 6 أكتوبر فى اللقاء الودى المقام حاليا بهدف للمغربى أشرف بن شرقى من عرضية للتونسى حمدى النقاز قابلها اللاعب المغربى برأسية فى شباك أكتوبر.