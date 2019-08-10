شكرا لقرائتكم 75 دقيقة والتفوق يستمر لبيراميدز أمام النجم الكونغولى بثلاثية نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال بيراميدز يتقدم على إيتوال دو كونجو بثلاثية نظيفة بعد مرور 75 دقيقة من المباراة المقامة بينهما بإستاد 30 يونيو بالدفاع الجوى فى ذهاب دور الـ64 للكونفيدرالية الأفريقية. تقدم الغانى جون أنطوى بالهدف الأول فى الدقيقة 19 من تسديدة متقنة بعد عرضية لعبد الله السعيد ، وبعدها وفى الدقيقة 22 استطاع الإيفوارى إيريك تراورى الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، وفى الدقيقة 33 نجح انطوى فى إحراز الهدف الثالث من رأسية متقنة .

جاء التشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوى. خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ورجب بكار. Advertisements خط الوسط: نبيل دونجا وإيريك تراورى وإسلام عيسي وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد. خط الهجوم: جون أنطوى. فيما يجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز فى المباراة كلا من:"المهدي سليمان وعبدالله بكري وطارق طه وعمر جابر ومحمد فتحي وإبراهيم عادل وأحمد علي".

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