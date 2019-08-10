شاشات عملاقة في ملعب الاتحاد لنقل مباراة الفريق الآسيوية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت إدارة الاتحاد تجهيز ملعب النادي بشاشات عملاقة لنقل مباراة الفريق مع ذوب آهن الإيراني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء. ويلعب الاتحاد مع ذوب آهن الإيراني في الدوحة، بعدما فاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف سجلهما التشيلي لويس خيمينز وزياد الصحفي. وقالت إدارة الاتحاد في خبر رسمي نشره حساب النادي أن الملعب سيكون مجهزاً بشاشات عملاقة لاتاحة الفرصة للجماهير بمتابعة الفريق في مباراته الآسيوية، وذلك بتواجد رابطة الجمهور والعديد من الفعاليات المصاحبة.

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