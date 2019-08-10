شكرا لقرائتكم أياكس يتخم شباك إمين بخمسة أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح أياكس ضيفه إمين 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز تفينتي أنشخيده على مضيفه غرونينغين 3 - 1.

وسجل أهداف أياكس دوني فان دي بيك في الدقيقة 31 وحكيم زياش في الدقيقة 47 ودوشان تاديتش في الدقيقة 67 وكلاس يان هونتلار (هدفين) في الدقيقتين 81 و88.

ورفع أياكس رصيده إلى أربع نقاط ليعتلي صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام سبارتا روتردام وتفينتي أنشيده وفيليم تيلبورغ، وظل فريق إمين بلا نقاط في قاع الترتيب.