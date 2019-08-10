عودة هزيلة لفياش بواش مع مرسيليا في الدوري الفرنسي

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حقق المدرب البرتغالي اندريه فياش بواش عودة هزيلة الى عالم كرة القدم بعد خسارة فريقه مرسيليا أمام رينس صفر-2، السبت في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي التي شهدت انتصارين جيدين لسانت اتيان ورين.

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز كبير لليون على موناكو المنقوص لطرد لاعبه الاسباني سيسك فابريغاس 3-صفر.

ومن دون نجمه البرازيلي نيمار الذي اقترب من الرحيل بحسب ما قال المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، يلعب باريس سان جرمان حامل اللقب مع نيم الاحد.

وعاد مدرب بورتو البرتغالي، تشلسي وتوتنهام الإنكليزيين الى التدريب بعد غياب سنة ونصف السنة اثر رحيله من شنغهاي سيبغ الصيني في 2017، لكن فريقه تلقى هدفين في الشوط الثاني عن طريق الشاب بولاي ديا (58) والكوري الجنوبي سوك هيون جون (90) على ملعب فيلودروم.

وتم منح فياش بواش مهمة إعادة مرسيليا إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 2013، وذلك بعد حلوله بدلا من رودي غارسيا.

لكن مباراة السبت أكدت أن امامه مهمة بالغة الصعوبة مع فريق احتل المركز الخامس في دوري الموسم الماضي وعجز عن التأهل الى البطولات الاوروبية.

وأقر فياش بواش ان فريقه لم ينجح في ايجاد الحلول أمام فريق منظم "يصعب تقبل ذلك. كنا بطيئين جدا في الهجوم. نجحنا بالهجوم على الجهة اليمنى لكن ليس على الجهة اليسرى حيث ديميتري باييت. وفي مباراة مماثلة، علينا ان نعثر عليه لايجاد الحلول بفضل قدرته على الابداع".

تابع "تلقينا هدفين في هجمات مرتدة.. ولم يتركوا لنا الكثير من المساحات".

من جهته، قال دافيد غيون مدرب رينس "اذا كان مرسيليا غير ناجع هجوميا، فهذا لاننا لم نترك له الفرص للقيام بذلك. يجب ان نشيد بعمل بفريقي".

أضاف "هذا فوز مستحق. بين الشوطين كنت خائبا لعدم التسجيل لاننا حصلنا على فرص".

وبدا مرسيليا غير ناجع في الهجوم وهشا في الدفاع، أمام فريق واقعي وصلب.

وترك المدرب البالغ 41 عاما لاعبيه الجديدين المهاجم الارجنتيني داريو بينيديتو والاسباني ألفارو على مقاعد البدلاء، فيما جلس المهاجم الدولي فلوريان توفان على المدرجات لاصابته بكاحله.

وفشل لاعبو الفريق المتوسطي بالتسديد على مرمى الخصم في الشوط الاول، فيما صد الحارس الدولي ستيف مانداندا كرتين خطرتين للمالي موسى دومبيا وديا، فقام الجمهور الذي فاق الخمسين الف متفرج باطلاق صافرات الاستهجان.

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وفي الشوط الثاني ارتطمت كرة لاعب وسط مرسيليا الهولندي كيفن ستروتمان في العارضة (57)، لكن رينس استحق افتتاح التسجيل عبر ديا.

وبرغم دخول بينيديتو قبل 17 دقيقة على نهاية المباراة، الا انه لم يترك اثرا كبيرا، فيما استطاع البديل سوك ضمان النقاط الثلاث لرينس في الوقت البدل عن ضائع.

وقال مانداندا "هذه خيبة أمل كبيرة بالنسبة لما كنا نأمل فيه وقدمناه في المباريات الاخيرة. كانوا اكثر عدوانية منا، أكثر نجاعة وأكثر صلابة".

وتابع "هذا يؤكد انه لدينا مشوار طويل كي نؤدي جيدا في هذا الدوري".

اما زميله لاعب الوسط البرازيلي لويز غوستافو فقال "يصعب الكلام بعد المباراة مباشرة. سيقوم المدرب بتحليل المباراة ويشرح لنا مجالات التحسن. المباراة الاولى صعبة لجميع الاندية".

- بداية جيدة لسانت واتيان ورين -

وبالنسبة لممثلي فرنسا في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فقد عاد سانت اتيان بالنقاط من ارض ديجون 2-1، بهدفي رومان هاموما (5) والعاجي جان اود اهولو (11)، مقابل هدف جوليو تافاريس من الرأس الاخضر (34).

أما رين فعاد بالنقاط من ارض مونبلييه بهدف لاعبه الجديد جيريمي موريل الذي سجل هدفه الاول في الدوري في اربع سنوات (6)، علما ان الفائز أكمل المباراة بعشرة لاعبين لطرد فلافيان تايت (69). وأهدر لمونبلييه لاعبه الجزائري الدولي أندي ديلور ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وتعرض بوردو لهزيمة على ارض انجيه 1-3 بأهداف جيف رين-اديلايد (27) والبرتغالي ماتياس بيريرا لاغي (33) وتوماس مانغاني (45)، مقابل هدف نيكولا دو بروفيل (4). ولم يشرك المدرب البرتغالي باولو سوزا مدافعه الجديد لوران كوسيلني القادم من ارسنال الانكليزي.

وبهدف قاتل من قائده البرازيلي دانتي برأسية اثر ركنية (90+5) فاز نيس على ضيفه اميان 2-1.

وبعد طرد ايدي غناهوري لاعب اميان مبكرا (27)، افتتح نيس التسجيل عبر كريستوف هيريل (32)، ثم عادل اميان عن طريق الكونغولي الديموقراطي شادراك أكولو (81)، لكن دانتي كان له رأي آخر بتسجيل هدف الفوز.

وتعادل بريست مع تولوز 1-1 بهدف ماتياس اوتريه (25) مقابل هدف متأخر لليوناني إفتيميس كولوريس (89)، بعد دقيقتين من اهدار بريست الصاعد الى الدرجة الاولى فرصة الفوز من ركلة جزاء لغايتان شاربونييه (84).

ملخص مباراة مرسيليا ورينس:

ملخص مباراة مونبلييه ورين: