رئيس الزمالك: فيريرا وافق على تدريب الفريق بشرط.. والحسم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد رئيس نادي الزمالك أن هناك 6 مرشحين لتدريب الفريق الأبيض في الموسم الجديد، بينهم المدير الفني البرتغالي السابق جوسفالدو فيريرا، مشيرًا إلى أنه وافق على العودة إلى القلعة البيضاء.

وقال رئيس الزمالك، في فيديو بثه المركز الإعلامي لناديه اليوم السبت: "عاد أحمد وأمير مرتضى إلى مصر، وتم اختيار 6 مدربين جميعهم على أعلى مستوى، بينهم البرتغالي جوسفالدو فيريرا والأرجنتيني رامون دياز".

وأضاف: "قام فيريرا باستقبال أحمد وأمير مرتضى في البرتغال بشكل جيد، وأخطرهم بموافقته على تدريب الفريق، بشرط أن يبدأ مهمته بدءً من شهر أكتوبر المقبل بسبب ظروف عائلية لديه".

وأوضح: "فيريرا كان يتولى قيادة الزمالك ونجح في التتويج بالدوري والكأس، وطالبت الجماهير بعودته، لكننا لا نريده بسبب الجماهير فقط، بل لأنه حصل على بطولات مع النادي في 2014".

وواصل: "قام أحمد وأمير مرتضى بالسفر إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا وصربيا والبرتغال وبلجيكا لعقد سلسلة من الجلسات مع المدربين المرشحين لقيادة الزمالك، وتم تسجيل جميع الجلسات بالفيديو".

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وأكمل: "سنعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 11:00 صباحا بحضور نجوم الكرة، مثل حسن شحاتة وميدو وحازم إمام وخالد الغندور وأيمن عبدالعزيز وجمال حمزة ورضا عبدالعال".

وأتم: "سيتم عرض الفيديوهات الخاصة بالمدربين المرشحين والسير الذاتية لهم حتى تقوم اللجنة باختيار الأفضل لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد، وسنقوم بعد نهاية الاجتماع في الساعة 12:00 ظهرا بإعلان اسم المدرب".

وكان الزمالك قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة الأخيرة من الأهلي بهدف دون مقابل في ختام مباريات الدوري الممتاز النسخة الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة الزمالك البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الفترة المقبلة، وتم تعيين طارق يحيى مدربا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019-2020).