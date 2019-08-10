الزمالك يهزم 6 أكتوبر وديًا بثنائية استعدادا لمواجهة بطل الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

حقق فريق الزمالك، مساء اليوم السبت، الفوز في المباراة الودية أمام السادس من أكتوبر بنتيجة هدفين لهدف، في إطار استعداد الفريق لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها بطل الصومال، في ذهاب الدور التمهيدي لدور أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة.

وبدأ الزمالك المباراة أمام فريق 6 أكتوبر بتشكيل مكون من محمد ابوجبل و محمود حمدي الونش و خالد مصطفي و محمد عبد السلام و حمدي النقاز واحمد ذكي ومحمد حسن ومحمود شيكابالا و محمد عنتر و اشرف بن شرقي و خالد بوطيبز

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وسجل الزمالك هدفا مبكرا عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة، بعدما تلقى عرضية من النقاز حولها في المرمى وفي الدقيقة 44 ينجح السادس من أكتوبر في تعديل النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بكلا من محمد صبحي بدلا من ابوجبل، في حراسة المرمي محمد عبد الغني بدلا من محمود حمدي الونش ، حازم امام بدلا من حمدي النقاز ، كريم بامبو بدلا من شيكابالا ، مصطفي محمد بدلا من أشرف بن شرقي ، يوسف اوباما بدلا من محمد عنتر ، عمر السعيد بدلا من خالد بوطيب .

وسجل يوسف أوباما الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 86 من ضربة حرة مباشرة لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.