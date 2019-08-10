أول تعليق مع مدرب أستون فيلا على مستوى تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح ديان سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا أنه سعيد بالمستوى الذي قدمه محمود حسن "تريزيجيه" في الدور الدفاعي، فيما اعتبر انه كان قادرًا على قتل المباراة بتسجيل الهدف الثاني.

وقال سميث في تصريحاته للموقع الرسمي لأستون فيلا عقب الخسارة بنتيجة 3-1 أمام توتنهام: "أنا سعيد للغاية بالظهور الأول لتريزيجيه على الأخص من الجانب الدفاعي لأنه تمكن من أداء مستوى طيب في إيقاف خطورة توتنهام."

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وتابع: "ربما كان بإمكان تريزيجيه من يقدم الأفضل على المستوى الهجومي خاصة إذا استطاع أن يسجل الهدف الثاني الذي كان سيقتل المباراة."

وشارك تريزيجيه أمام توتنهام لمدة 59 دقيقة، وترك الملعب أثناء تقدم فريقه بهدف نظيف قبل أن يخسر أستون فيلا المباراة بالربع ساعة الأخير من عمرها.

وتحدث عن رأيه في مستوى الفريق: "لقد أثبتنا أننا نستطيع ان ننافس في هذا الدوري، وبغض النظر عن الدقائق الخمس الأخيرة فقد كنا في المستوى المطلوب، وبما أننا ظهرنا هكذا أمام أحد الأندية الأربع الكبرى فأعتقد أننا نسير بشكل جيد."