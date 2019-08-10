بالفيديو.. ملخص لمسات تريزيجيه في أول ظهور بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

ظهر محمود حسن "تريزيجيه" المنضم حديثا لأستون فيلا للمرة الأولى بالبريميرليج بعد تواجده أساسيا في تشكيلة الفريق العائد للدوري الإنجليزي مرة أخرى أمام توتنهام.

وشارك تريزيجيه مع أستون فيلا لمدة 59 دقيقة، وأتيحت له فرصتين لهز شباك توتنهام في الدقيقة 20، لكن دفاع توتنهام تصدى له.

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وكانت الفرصة الثانية له عندما تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، من جريليش، ليسددها تريزيجيه وتصل سهلة في يد هوجو لوريس.

جدير بالذكر أن تريزيجيه انتقل إلى صفوف أستون فيلا في الصيف الحالي قادمًا من قاسم باشا التركي في صفقة قدرت بـ10 ملايين يورو.

شاهد ملخص لمسات تريزيجيه في ظهوره الأول