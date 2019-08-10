منافس الأهلي المحتمل في أفريقيا.. بطل غينيا يتجاوز ميكيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حقق فريق كانو سبور بطل غينيا فوزًا مقلقًا على منافسه ميكيلي الأثيوبي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بغينيا.

بطل غينيا كان متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد إلا أن بطل أثيوبيا نجح في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

ومن المقرر أن يلتقي الطرفين مجددًا في 25 من الشهر الجاري حيث يحتاج بطل غينيا للتعادل السلبي على أقل تقدير في المقابل يتطلب على بطل أثيوبيا للفوز بنتيجة (1-0) للوصول لدور الـ32.

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ويواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة الأهلي واطلع برة بطل جنوب السودان حيث سيخوض الفريق الأحمر المباراتين في مصر.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى غدًا الأحد، على أن تكون مباراة الإياب في 23 من الشهر الحالي.

ويسعى الأهلي لاستعادة اللقب الأفريقي والتتويج بالدرع التاسع في تاريخه حيث كان آخر ألقابه في نسخة 2013 بعد الفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وكان الأهلي قريبًا من الفوز بالبطولة القارية مرتين خلال نسختي (2017 و2018) قبل الخسارة الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.