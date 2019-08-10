لاسارتي يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة "إطلع برة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة "إطلع برة".

ويستعد الأهلي للسفر إلى برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة "إطلع برة"، بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ الأحد في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد الصفقات الجديدة التي جلبها الأهلي خلال ميركاتو الصيف، حيث ظهر كل من مجدي أفشة، وأليو ديانج ومحمود متولي.

ويغيب عن القائمة شريف إكرامي ووليد سليمان للإصابة، بالإضافة إلى مروان محسن وصلاح محسن ثنائي الهجوم.

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واختار لاسارتي قائمة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلى لطفي.

خط الدفاع: محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني.

خط الوسط: رمضان صبحي، حمدي فتحي، صالح جمعة، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، حسام عاشور، جونيور أجايي، جيرالدو.

خط الهجوم: وليد ازارو.