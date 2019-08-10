بيراميدز يضرب إيتول دو كونجو الكونجولي برباعية في الكونفدرالية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق بيراميدز فوزا سهلا مساء اليوم السبت، على نظيره إيتول دو كونجو الكونجولي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد (2019-20).

واختار الفرنسي سباستيان ديسابر تشكيل بيراميدز مكون من: أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ورجب بكار ونبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد وإريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن وجون أنتوي.

الدقيقة 10، جاءت أول فرصة لبيراميدز، بعدما مرر عبدالله السعيد الكرة بصدره إلى إريك تراوري الذي سددها أرضية بقدمه اليسرى فتصدى الحارس لها، قبل أن ترتد إلى إسلام عيسى الذي حولها إلى المرمى مجددا لكن الحارس واصل التألق.

في الدقيقة 19 سجل جون أنتوي الهدف الأول لبيراميدز، مستغلا عرضية عبد الله السعيد ليحولها برأسه لهدف في شباك حارس مرمى إيتول دو كونجو.

واستغل ايريك تراوري تمريرة سحرية من إسلام عيسى ليسجل الهدف الثاني لفريق بيراميدز في الدقيقة 22، بعدما تسلم الكرة وانفرد بالحارس وسدد الكرة داخل الشباك.

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وعاد جون انتوي ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريق بيراميدز مع حلول الدقيقة 33، بعد عرضية من رجب بكار حولها أنتوي برأسية متقنة في شباك فريق إيتول دو كونجو.

في الدقيقة 71 أجرى ديسابر تبديلا لفريق بيراميدز، بدخول المهاجم أحمد علي بدلا من الغاني جون أنتوي.

وألغى حكم المباراة هدفًا لبيراميدز في الدقيقة 73، بعدما سجله المهاجم ايريك تراوري لكن الحكم الغاه بداعي التسلل.

يان موكومبيو سجل الهدف الوحيد لفريق ايتول دوكونجو معل حلول الدقيقة 89، بعد تمريرة خاطئة من لاعب بيراميدز ليستغلها مهاجم الفريق الضيف ويسكن الكرة في شباك الحارس أحمد الشناوي.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه الهدف الرابع بعدما سدد الكرة بنجاح في الشباك.