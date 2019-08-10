بالفيديو.. تريزيجيه يشارك في سقوط أستون فيلا الثلاثي أمام توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى فريق أستون فيلا خسارة قاسية بهدف مقابل ثلاثة أمام توتنهام في المباراة التي أقيمت على ملعب "السبيرز" ضمن الجولة الأولى من منافسات بريميرليج.

أستون فيلا تقدم في النتيجة بهدف دون رد قبل أن يرد توتنهام بثلاثة أهداف في آخر 17 دقيقة عن طريق ندومبيلي وهاري كين الذي سجل هدفين.

المباراة شهدت الظهور الأول للمحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا القادم من صفوف قاسم باشا التركي بجانب أحمد المحمدي.

تفاصيل المباراة

استطاع لاعب وسط أستون فيلا مكجين أن يسجل الهدف الأول لفريقه بعدما انفرد بالمرمى حاول كل من سانشيز وروز أن يبعدوه عن منطقة الجزاء لكن ينجح اللاعب في التسجيل بالدقيقة التاسعة من بداية المباراة.

وهدد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا فريق توتنهام مرتين .

تهديد تريزيجيه الأول كان في الدقيقة 20 من زمن أحداث الشوط الأول إلا أن ثنائي توتنهام سانشيز والديرفيريلد تدخلا في الوقت المناسب ليمنعا تسديدة المحترف المصري قبل وصولها للمرمى.

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وفي الدقيقة 32، منح جريليش كرة رائعة لتريزيجيه المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تصل سهلة للحارس البلجيكي لوريس لاعب فريق السبيرز.

وفي الدقيقة 59 أجرى مدرب أستون فيلا التبديل الأول في اللقاء بخروج تريزيجيه ليشارك بدلاً منه الإسباني جوتا.

توتنهام تعادل بصعوبة في الدقيقة 73 عن طريق الوافد الجديد الفرنسي ندومبيلي الذي جاء من الخلف ليسدد كرة رائعة ارتطمت في المدافع لتسكن الشباك.

وقبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق تألق هاري كين بعدما سجل هدف التقدم للسبيرز ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

تشكيل أستون فيلا: هيتون - المحمدي - إنجليس - مينجز - تايلور - هوريهان - مكجين - جريليش - تريزيجيه - الغازي - ويسلي.

تشكيل توتنهام: لوريس - روز - بيترس - الديرفيريلد - سانشيز - - لاميلا - وينكس - سيسوكو - ندومبيلي - مورا - كين.