الزمالك يفوز على 6 أكتوبر بهدفين لهدف وديا

انتهت مباراة الزمالك الودية أمام فريق 6 أكتوبر والتي أقيمت على ملعب النادي بفوز الأبيض بنتيجة 2 – 1 .

سجل هدفي الزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ، ويوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة ال ٨٦من الشوط الثاني وسجل فريق 6 أكتوبر هدف التعادل في الدقيقة ال 44.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية خلال اللقاء الودي .

وشهدت المباراة سيطرة من جانب لاعبي الزمالك ، وإهدار العديد من الفرص السهلة على مدار شوطي اللقاء .

وخاض الزمالك المباراة الودية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة . الدقيقة ال ٨٦من الشوط الثاني وسجل فريق 6 أكتوبر هدف التعادل في الدقيقة ال 44.ودفع الجهاز الفني للزمالك بعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية خلال اللقاء الودي .وشهدت المباراة سيطرة من جانب لاعبي الزمالك ، وإهدار العديد من الفرص السهلة على مدار شوطي اللقاء .وخاض الزمالك المباراة الودية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة .

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