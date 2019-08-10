شاهد..مباراة برشلونة ونابولي الودية

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة برشلونة الإسباني أمام نظيره نابولي الإيطالي، مجددا، على ملعب ميتشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. استعدادات الفريقين للموسم الجديد. يلتقي الفريقان بعدما تواجها في اليوم السابع من شهر أغسطس الجاري، وانتهت بفوز برشلونة 2-1 بهدفين سجلهما كل من سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش، بينما سجل هدف نابولي الوحيد مدافع برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي بالخطأ في مرماه. الجاري، وانتهت بفوز برشلونة 2-1 بهدفين سجلهما كل من سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش، بينما سجل هدف نابولي الوحيد مدافع برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي بالخطأ في مرماه. شاهد المباراة..

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