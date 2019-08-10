بيراميدز يدهس النجم الكونغولي برباعية في الكونفدرالية الأفريقية

اكتسح فريق بيراميدز نظيره، النجم الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

شهد اللقاء تألقا كبيرا للنجم الغاني جون أنطوي الوافد الجديد لبيراميدز الذي أحرز هدفين لفريقه خلال المباراة.

بيراميدز بقيادة مدربه ديسابر بدأ اللقاء بقوة هجومية، ونجح جون أنطوي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة

20 من رأسية قوية سكنت الشباك.الدقيقة 22، سجل إيريك تراوري الهدف الثاني، بعدما انفرد بمرمى إيتوال الكونغولي، ليسدد الكرة بقوة وتسكن الشباك.واختتم جون أنطوي أهداف بيراميدز بالدقيقة 33 برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط بثلاثية نظيفة.في الشوط الثاني، كثف فريق إيتوال هجماته بحثا عن هدف، في ظل انخفاض أداء بيراميدز، وبالفعل نجح مينتوري لاعب الفريق الكونغولي أن يستغل خطأ فادحا من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز الذي مرر الكرة بشكل خاطئ، لينفرد مينتوري بمرمى الشناوي ويسدد الكرة قوية لتسكن الشباك ويقلص الفارق.وبالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع حصل أحمد علي مهاجم بيراميدز على ركلة جزاء، ليسددها بنجاح على يمين حارس إيتوال وينتهي اللقاء بفوز أبناء ديسابر بأربعة أهداف مقابل هدف.يحتاج فريق إيتوال للفوز بثلاثية نظيفة في لقاء العودة كي يتأهل إلى الدور التالي من المسابقة الإفريقية