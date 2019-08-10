جواو فيلكس أفضل لاعب في مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد

حصل جواو فليكس نجم نادي أتليتكو مدريد الإسباني علي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقة أ-مام يوفنتوس في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الروخي بلانكوسي بهدفين مقابل هدف. التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الروخي بلانكوسي بهدفين مقابل هدف. و افتتح أهداف اللقاء أتلتيكو مدريد عن طريق توماس ليمار في الدقيقة 24 قبل أن يعادل يوفنتوس النتيجة بهدف سامي خضيرة بالدقيقة 29 ثم سجل جواوفليكس هدف الفوز للروخي بلانكوس في الدقيقة33. مدريد عن طريق توماس ليمار في الدقيقة 24 قبل أن يعادل يوفنتوس النتيجة بهدف سامي خضيرة بالدقيقة 29 ثم سجل جواوفليكس هدف الفوز للروخي بلانكوس في الدقيقة33.

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