جواو فيلكس أفضل لاعب في مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد

حصل جواو فليكس نجم نادي أتليتكو مدريد الإسباني علي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقة أ-مام يوفنتوس في المواجهة الوديةالتي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الروخي بلانكوسي بهدفين مقابل هدف.
و افتتح أهداف اللقاء أتلتيكومدريد عن طريق توماس ليمار في الدقيقة 24 قبل أن يعادل يوفنتوس النتيجة بهدف سامي خضيرة بالدقيقة 29 ثم سجل جواوفليكس هدف الفوز للروخي بلانكوس في الدقيقة33.
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