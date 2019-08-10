تبديلات بتشكيل الزمالك فى ودية 6 أكتوبر بالشوط الثاني

أجري الجهاز الفني لفريق الزمالك ، سلسلة من التبديلات في تشكيل الفريق خلال الشوط الثاني لودية 6 أكتوبر والمقامة حاليا على ملعب النادي .

ودفع الجهاز الفني بكل من محمد صبحي بدلا من أبوجبل ،

في حراسة المرمي محمد عبد الغني بدلا من محمود حمدي الونش ، حازم إمام بدلا من حمدي النقاز ، كريم بامبو بدلا من شيكابالا ، مصطفي محمد بدلا من أشرف بن شرقي ، يوسف أوباما بدلا من محمد عنتر ، عمر السعيد بدلا من خالد بوطيب .ويخوض الزمالك المباراة الودية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة .