تبديلات بتشكيل الزمالك فى ودية 6 أكتوبر بالشوط الثاني

أجري الجهاز الفني لفريق الزمالك ، سلسلة من التبديلات في تشكيل الفريق خلال الشوط الثاني لودية 6 أكتوبر والمقامة حاليا على ملعب النادي .
ودفع الجهاز الفني بكل من محمد صبحي بدلا من أبوجبل ،
ويخوض الزمالك المباراة الودية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة .
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