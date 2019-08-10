صورة..محمد صلاح يجهز مفاجأة جديدة

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، صورة له عبر موقع تويتر وهو يشير إلى أداة "كلاكيت" التى تستخدم فى تصوير الأفلام السينمائية ومكتوب عليها بعض الأسماء الخاصة بفريق العمل مدعمةبتاريخ 19 أغسطس.
ويبدو أن صلاح يجهز مفاجأة خاصة لعشاقه ومحبيه حول العالم يوم 19 أغسطس الجارى دون الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن.
وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 4 / 1.
نجح النجم المصرى محمد صلاح فى تسجيل هدف ليفربول الثانى فى شباك فريق نوريتش سيتي، أمس الجمعة، على ملعب "أنفيلد"، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز
بنتيجة 4 / 1، فى افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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