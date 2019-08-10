منتخب ناشئي اليد يتقدم على كندا في الشوط الأول بمونديال مقدونيا

تقدم منتخب ناشئى كرة اليد ، على نظيره الكندى في الشوط الأول، بنتيجة 24/12 فى رابع لقاءات مصر بكأس العالم المقامة في مقدونيا . في مقدونيا . وفاز المنتخب الوطني على تايوان 36 /25، بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 28 / 24 الأ-ربعاء ولكنه نجح فى الفوز على السويد 32 / 29.

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. 28 / 24 الأ-ربعاء ولكنه نجح فى الفوز على السويد 32 / 29.يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

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