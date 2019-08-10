انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك الودية أمام فريق 6 أكتوبر والمقامة على ملعب النادي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف . سجل هدف الزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعه ، وسجل فريق 6 أكتوبر هدف التعادل في الدقيقة ال 44 . في الدقيقة الرابعه ، وسجل فريق 6 أكتوبر هدف التعادل في الدقيقة ال 44 . وشهد الشوط الأول ، سيطرة من جانب لاعبي الزمالك وإهدار العديد من الفرصة السهلة . ويخوض الزمالك المباراة الودية ، في اطار الاستعدادات لمواجهة بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الزمالك و6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.