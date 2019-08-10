بيراميدز يتقدم على النجم الكونغولي بثلاثية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز على النجم الكونغولى «إيتول دو كونجو» ، على ملعب «الدفاع الجوى» فى الدور التمهيدى من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
افتتح التسجيل جون أنطوي في الدقيقة 12، ثم سجل إيريك تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 15، قبل أن يسجل أنطوي مجددًا الهدف الثالث 26.
دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:
في حراسة المرمى:أحمد الشناوي
في الدفاع: أحمد أيمن منصور، علي جبر، رجب بكار، محمد حمدي
في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إيريك تراوري، عبد الله السعيد
في الهجوم: إبراهيم حسن، جون أنطوي، إسلام عيسى
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