رياضة | إنقلاب بين لاعبي برشلونة بسبب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقلاب بين لاعبي برشلونة بسبب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن تأخر برشلونة في حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، تسبب في حالة قلق وغضب داخل النادي الكتالوني خلال الفترة الحالية.

وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن هناك غضب عارم داخل غرفة ملابس برشلونة بسبب عدم قدرة إدارة البارسا بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو على جلب نيمار هذا الصيف بسبب المطالب المبالغ فيها من جانب باريس سان جيرمان.

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ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع البرازيلي نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن برشلونة يريد اقحام الثنائي ايفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو ضمن صفقة البرازيلي نيمار، ولكن لا يزال النادي الباريسي يضع العراقيل أمام البارسا ويرفض تسهيل المفاوضات لحسم الصفقة.

ويريد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الحصول على 300 مليون يورو للموافقة علي رحيل نيمار .