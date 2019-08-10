رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم تردد قناة الشارقة Barcelona ON LINE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم تردد قناة الشارقة Barcelona ON LINE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره نابولي الإيطالي، في المبارة الودية التي تقام بينهما مساء اليوم على الأراضي الأمريكية.

ومن المنتظر أن يتم بث المباراة حصريا عبر قناة الشارقة الرياضية hd1، في تمام الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

وستقدم قناة الشارقة المباراة عبر ترددها على النايل سات 11012، بمعدل ترميز 27500، عمودي.

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وتتطلع جماهير البلوجرانا في مشاهدة تألق صفقاتهم الجديدة بقيادة الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، إلى جانب العناصر الإساسية للخط الهجومي المتمثلة في الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز.

وستحظى المباراة بمشاهدة ممتعة لعشاق البلوجرانا في جميع أنحاء العالم، ولمشاهدة مدى انسجام لاعبي الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن الفريقان يستعدا لانطلاق الموسم الجديد ببطولتي الدوري الإسباني، والإيطالي.