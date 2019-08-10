رياضة | بعد تعثر مفاوضات الزمالك ودياز.. تعرف على مدرب الأبيض المنتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعثر مفاوضات الزمالك ودياز.. تعرف على مدرب الأبيض المنتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثرت مفاوضات الزمالك مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، وذلك بسبب رغبة دياز بوضع بند يمنع إدارة الأبيض من التدخل في شئون فريق الكرة وهو ماتم رفضه.

وبعد تعثر مفاوضات دياز، أصبح الثنائي فيريرا وميلوفيتش الأقرب لقيادة الزمالك في الموسم المقبل.

ووافق فيريرا على تدريب الزمالك، ولكنه حدد شرطا وهو تأجيل قيادة الفريق بسبب الظروف الصحية التي يمر بها على أن يقود الطاقم المعاون المهمة بشكل مؤقت.

ويبقى ميلوفيتش الاقرب لقيادة الزمالك، ويتبقى وضع الخطوط العريضة في تفاصيل التعاقد مع المدرب الصربي.

وكان الزمالك قد قرر إقالة خالد جلال بعد خسارة بطولة الدوري المصري.