رياضة | الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو نادي الزمالك رفض فكرة التعاقد مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي وأصبح قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء.

وحدد مسؤولو القلعة البيضاء 3 أسباب تمنعهم من التعاقد مع مؤمن زكريا هم:

- تفضيل مؤمن زكريا الإنتقال للاهلي عن الاستمرار مع الزمالك، عقب إنتهاء إعارته للفريق الأبيض في وقت سابق.

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- توافر أكثر من بديل مميز في مركز مؤمن زكريا بالزمالك وذلك بعد الصفقات العديدة التي أبرمها النادي مؤخرًا

- غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات منذ فترة طويلة.

الجدير بالذكر أن مؤمن زكريا يبحث عن عرض جيد للرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، وذلك بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بالموسم الجديد.