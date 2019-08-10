رياضة | نيمار يرد على عرض ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يرد على عرض ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا من ريال مدريد لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وألمحت تقارير صحفية عالمية بأن العرض لاقى قبول النجم البرازيلي، حيث نشر صورة له مع البرازيلي رونالدو نجم ريال مدريد السابق وزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الحالي.

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وألمحت التقارير إلى أن هذه الصفقة قد تثير الفتنة داخل صفوف ريال مدريد لأن زيدان يعارض فكرة ضمه لرغبته في التعاقد مع مواطنيه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وعدم رغبته في التضحية بلوكا مودريتش الذي أدرجه فلورنتينو بيريز رئيس الملحي في الصفقة.

وأشارت التقارير إلى أن ليس هذا هو السبب فقط بل إن نيمار سيخلق المتاعب لأنه يفضل اللعب في المركز الأيسر وهو مركز هازارد كما أنه سيضاعف العداء البرشلوني في الكلاسيكو.

وتساءلت التقارير إذا كان سينجح بيريز في إنجاز الصفقة أم أن تجاوب نيمار ليس إلا خطة منه لإجبار برشلونة على التحرك لضمه؟