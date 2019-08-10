رياضة | مفاجأة.. حسم صفقة نيمار (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حسم صفقة نيمار (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النجم البرازيلي نيمار جونيور من مغادرة باريس سان جيرمان خلال الساعات القليلة القادمة من فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وغرد جوسيب بيدرول إعلامي برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن نيمار اقترب جداً من الليجا.

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وجاءت تغريدة بيدرول، مشوقة لجماهير الدوري الاسباني فلم يحد إلى أين سيذهب نيمار سواء بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة أم سيرتدي لأول مرة قميص ريال مدريد الأبيض؟

وأعلن نيمار منذ بداية الميركاتو الحالي رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان بعدما فشل في التأقلم مع الأجواء الباريسية وعانى كثيراً من الإصابات التي لحقت به.