رياضة | ماركا تفاجيء الجميع وتفجر مفاجأة مدوية عن صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تفاجيء الجميع وتفجر مفاجأة مدوية عن صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الصراع الشرس بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة لضم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة الاسبانية وفقًا لمصادرها الخاصة: "باريس سان جيرمان اعترف بوجود اتصالات مع نادي برشلونة لضم نيمار، وينفي أي اتصال مع ريال مدريد بشأن اللاعب".

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وأشارت الصحيفة أن النادي الباريسي تفاجئ اليوم من أخبار الصحف التي ربطت اسم اللاعب البرازيلي بالانتقال لريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية اليوم أكدت تنافس ريال مدريد مع برشلونة على التعاقد مع البرازيلي نيمار، وإن النادي الباريسي يفضل بيع اللاعب للنادي الملكي، نظرًا لخلافاته مع البارسا.

وانتقل نيمار إلي باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.