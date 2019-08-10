رياضة | غزل المحلة يدخل الموسم الجديد بأمال عريضة للعودة للأضواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يدخل الموسم الجديد بأمال عريضة للعودة للأضواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب غزل المحلة تاريخه وسط عمالقة كرة القدم بالدوري المصري، حيث توج بطلا للدوري الممتاز موسم 1972-1973 علي حساب الأهلي والزمالك، ليصبح الفريق الوحيد بالدلتا الذي حصل على بطولة الدوري الممتاز.

ويصارع غزل المحلة في القسم الثاني بعد 44 موسما في الدوري الممتاز، أملا في اسعاد ابناء الدلتا، والعودة للأضواء مرة أخري علي يد إبن المحلة خالد عيد المدير الفني الحالي.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، غمار منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري، بأمال عريضة للصعود لدوري الأضواء وهو الحلم الذي ينتظره جماهير الفلاحين منذ أكثر من موسم، ويرصد الخليج 365 الرياضي استعدادات الفريق لإنطلاق الموسم الجديد.

بدأ المحلة فترة الإعداد للموسم الجديد منذ أسبوعين تخللها 4 مباريات ودية حتي الأن، حيث واجه نظيره دقادوس وحقق الفوز بنصف دستة أهداف، وخسر من نبروه بهدفين نظيفين، وفاز علي شربين في الودية الثالثة برباعية نظيفة، كما فاز علي الزرقا بثلاثية مقابل هدف، قبل الحصول علي راحة سلبية لقضاء عيد الأضحى.

- الجهاز الفني لفريق غزل المحلة

ويشارك غزل المحلة في الممتاز ب تحت قيادة فنية لخالد عيد الذي تولي منصب المدير الفني بالموسم الماضي، خلفا ل سمير كمونة الذي أعتذر عن تكملة الموسم، ويعاونه كل من طارق غيده مدرب عام، وأشرف شيحة مدربا، وعبدالرؤف عيد مدرب حراس، وسرور شحاته إداريا.

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- التدعيمات الجديدة للفريق حتي الأن

تعاقد غزل المحلة رسميا مع كل من، إبراهيم يحيي مدافع اف سي مصر، ومحمد فتح الله مدافع جمهورية شبين، وعمار محسن الظهير الأيسر لجمهورية شبين، وأشرف سيد إعارة من نادي أف سى مصر، ومصطفي عبدالستار حارس بني سويف، ومحمد مصطفي حموشة صانع ألعاب مياة البحيرة، وأحمد شوقي حارس أف س مصر، ويحيي حامد مهاجم إنبي واف سي مصر والجونة، ومحمد حمدان لاعب وسط بتروچيت، ومحمد العربي مهاجم القناة وناشئ الزمالك، ومحمد كيمو الظهير الأيمن لسيراميكا، وسيد حسن صانع ألعاب سيراميكا، وأحمد عبدالله الظهير الأيسر للداخلية، ومصطفي شفيق مهاجم بتروچيت.

- المحلة تبقي علي 12 لاعبا

أستقرت الإدارة علي بقاء كل من محمد البشبيشي، وهاني عادل، ومحمد غلوش، ومحمد فتح الله، وحسن عبده، ومحمد سامي، وفتحي مبروك، وبسام ماهر، وأحمد عادل، واستيفن اوليه، وخالد الإخميمي، وخالد رسلان.

ومن المقرر أن يتسأنف الفريق المحلاوي مرانه الجماعي بعد قضاء أجازه عيد الأضحي، يوم الثلاثاء المقبل والموافق ثالث أيام العيد، علي أن يخوض معسكر خارجي بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية لمدة 10 أيام.

- إنجازات غزل المحلة عبر التاريخ

الجدير بالذكر أن المحلة حقق بطولة دوري وكان الوصيف موسم 75,76، ووصل للمركز الثالث 6 مرات، وحقق بطولة كأس مصر 6 مرات، ووصل لنهائي السوبر المصري مرة، وكان بطلا لكأس الاتحاد المصري عام 1994، ووصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ونصف النهائي موسمي 1974,1975.