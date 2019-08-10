رياضة | الكشف عن تشكيلة ريال مدريد بعد ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تشكيلة ريال مدريد بعد ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي ريال مدريد عدة صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الملكي في الموسم الكروي الجديد 2019-2020. كما اقترب النادي الملكي من حسم التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي. وإليكم التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في موسم 2020/2019: كورتوا Advertisements مارسيلو - راموس ميليتاو - فاران - كارفخال كاسيميرو - فان دي بيك نيمار - هازارد - بنزيما يوفيتش

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