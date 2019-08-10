رياضة | بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يسقط أمام توتنهام 3-1 في البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يسقط أمام توتنهام 3-1 في البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، في سقوط فريقهم أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام توتنهام هوتسبير، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت.

تقدم أستون فيلا عن طريق ماجكين في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل توتنهام عن طريق ندومبيلي في الدقيقة 72، وسجل هاري كين ثنائية لفريقه في الدقيقتين 86 و90.

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وشهد اللقاء مشاركة تريزيجيه منذ بداية المباراة قبل أن يغادر في الدقيقة 58 بعدما قدم مستوى مميز، فيما أكمل المحمدي المباراة حتى النهاية.

بهذه النتيجة حصد توتنهام أول 3 نقاط له في البطولة الإنجليزية، بينما فشل أستون فيلا في حصد أولى نقاطه.