رياضة | لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة «إطلع برة» بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة «إطلع برة» بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة إطلع برة، بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ الأحد فى ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني.