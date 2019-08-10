اونلاين | ستريم YALLA SHOOT مشاهدة مباراة بيراميدز والنجم الكونغولي بث مباشر كورة ستار KORAGOAL ماتش بيراميدز رابط ON SPORTS

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر KORA LIVE لمباراة بيراميدز ضد النجم الكونغولي، مشاهدة مباشرة مباراة بيراميدز اليوم في الكونفيدرالية الإفريقية YALLA SHOOT، حيث يستضيف استاد الدفاع الجوي مباراة بيراميدز ضد النجم الكونغولي (ايتوال دو كونجو) اليوم السبت 10-8-2019 في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية.

وتنطلق مباراة بيراميدز والنجم الكونغولي LIVE في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يشارك فريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الماضي برصيد 70 نقطة، ويسعي لتحقيق بداية قوية بالبطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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الدفاع: علي جبر، أحمد أيمن منصور، رجب بكار، محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، إيريك تراوري

الهجوم: إسلام عيسى، إبراهيم حسن، جون أنطوي

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني KORA ONLINE لمباراة بيراميدز والنجم الكونغولي عبر قنوات بي إن سبورتس في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، بجودة فائقة وبتعليق عربي، كما تستطيعون متابعة بث مباشر لمباراة بيراميدز اليوم عبر روابط البث المتوفرة عبر موقعنا "الخليج 365 الرياضي" من خلال رابط YOU TUBE بدون تقطيع.