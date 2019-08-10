شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مباراة توتنهام وأستون فيلا: صحوة الشوط الثاني والتراجع الدفاعي للضيوف يمنح أصحاب الأرض فوزًا مثيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق توتنهام هوتسبيرز انتصارًا هامًا في اولى مبارياته في البريميرليج هذا الموسم مع فوزه على أستون فيلا بنتيجة 3-1، في المباراة التي احتضنها ملعب النادي اللندني.

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب من البداية وتحكموا في الكرة بنسبة حيازة بلغت 70% خلال النصف الأول من المباراة، لكن الضيوف هم من نجحوا في تسجيل هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق لاعب الوسط الإسكتلندي جون ماكجين.

وحاول توتنهام التسديد في 7 مناسبات مقابل 5 محاولات تسديد لـ أستون فيلا، لكن الضيوف تحلوا بالدقة في التسديد على مرمى هوجو لوريس مع وصول عدد محاولات تسديدهم على مرمى الحارس الفرنسي إلى 4، مقابل تسديدة وحيدة لأصحاب الأرض على مرمى الحارس توم هيتون خلال الشوط الأول.

وصنع فريق توتنهام خلال الشوط الأول 4 فرص للتهديف، نصفهم عن طريق الظهير الأيسر داني روز، في حين صنع فريق أستون فيلا 5 فرص للتهديف عن طريق 5 لاعبين، من بينهم ماكجين صاحب الهدف الوحيد في الشوط الأول، والذي كان ابرز اللاعبين مع قيامه بإفتكاك الكرة في ثلاث مناسبات، أكثر من أي لاعب أخر خلال النصف الأول من المباراة.

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وأنتفض توتنهام في الشوط الثاني مقدمًا اداءً هجوميًا افضل بكثير، وصل من خلاله محاولات تسديد الفريق إلى 24 محاولة، 6 منهم ذهبوا تجاه مرمى الحارس هيتون، وتمكن الفريق من تسجيل 3 أهداف خلال ال17 دقيقة الأخيرة من المباراة بواسطة لاعب الوسط الفرنسي تانجاي ندومبيلي والمهاجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل هدفين في اخر 4 دقائق من المباراة.

وصنع لاعبوا توتنهام 18 فرصة في الشوط الثاني، وهو العدد الذي يمثل أكثر من 4 أضعاف ما صنعه الفريق خلال الشوط الأول (4)، وواصل داني روز تألقه في المباراة فصنع إجمالي 4 فرص للتهديف، في حين صنع البديل كريسيتان إريكسين 3 فرص للتهديف على الرغم من انه شارك في اخر 26 دقيقة من المباراة فقط.

وكلف التراجع الدفاعي فريق أستون فيلا نتيجة المباراة مع منحه توتنهام سيادة المباراة بالكامل من حيث حيازة الكرة أو المحاولات الهجومية، وأكتفى الضيوف بمحاولتي تسديد في الشوط الثاني، كلاهما ذهب بعيد عن المرمى.

وشارك النجم المصري محمود حسن «تريزيجيه» في 59 دقيقة لعب، وغادر الملعب والنتيجة وقتها كانت تشير إلى تقدم أستون فيلا بهدف نظيف.

وجاءت أرقام الجناح المصري في ظهوره الأول في البريميرليج على هذا النحو، فلمس الكرة في 29 مناسبة، وكانت دقة تمريره 77%، وكان اكثر لاعبي فريقه محاولة للتمرير العرضي (3)، وحاول التسديد في مناسبتين (1 على المرمى)، ونجح في اكمال مراوغة بشكل سليم، وربح 6 إلتحامات أرضية من أصل 10 إلتحامات.