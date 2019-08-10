شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة ومتولى وديانج ضمن قائمة الأهلي لمواجهة بطل جنوب السودان غدا بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارتن لاسارتي قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم ،السبت، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة «إطلع برة» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ ،الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني.