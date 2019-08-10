شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يقلب الطاولة على أستون فيلا ويفوز بثلاثية و«تريزيجيه» يسجل أول مشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق توتنهام من قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير على فريق أستون فيلا، بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم في الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى «البريميرليج».

وشارك لاعبا المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه من بداية المباراة في التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا، ليسجل «تريزيجيه» أول مشاركة رسميه له في الدوري الإنجليزي.

وغادر الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزى في الدقيقة 59 من عمر مباراة فريقه أمام توتنهام وحل مكانه اللاعب جوتا.

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كان تريزيجيه قريبا من التسجيل مرتين خلال المباراة، في الأولى نجح مدافع توتنهام في التصدى لتسديدته بقدمه، والأخرى سددها ضعيفة قى يد الحارس.

أنهى أستون فيلا الشوط الأول من المواجهة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير متقدما بهدف دون رد في اللقاء المقام بينهما في الجولة الافتتاحية من الدورى الإنجليزى الممتاز.

سجل الهدف جون ماكجين في الدقيقة التاسعة بعد أن استلم كرة طولية بمهارة داخل منطقة الجزاء ويسددها بيسراه على يسار الفرنسى هوجو لويس.

وفي الدقيقة ،73 تمكن فريق توتنهام من تسجيل هدف التعادل من تسديدة اللاعب ندومبيلي تصطدم في جسد مدافع أستون فيلا وتسكن الشباك.

وتمكن الدولي الإنجليزي هاري كين من تسجيل هدفين في الدقيقة 86 و90 من زمن المباراة، لفريق توتنهام ليضمن لفريقه أول 3 نقاط في افتتاحية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.