شكرا لقرائتكم نيمار يغيب عن أولى مباريات فريقه.. وترجيحات بعودته إلى برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس – "الحياة" | منذ ساعتين في 10 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 10 أغسطس 2019 / 21:07

أفاد مسؤول في نادي باريس سان جرمان الفرنسي اليوم (السبت)، أن النجم البرازيلي نيمار سيغيب عن تشكيلة الفريق في مباراة المرحلة الأولى من الموسم الجديد لدوري كرة القدم، المقرر لعبها الأحد، مؤكداً وجود مفاوضات متقدمة لرحيله عن الفريق.



وأعلن المدير الرياضي لسان جرمان ليوناردو، غياب نيمار عن تشكيلة الفريق الذي يستضيف غداً (الأحد) نيم على ملعب بارك دي برانس، ويسعى فريق العاصمة إلى لقب ثالث توالياً بعدما توج في 2018-2019 بلقبه السادس في آخر سبعة مواسم.

وأكد المسؤول في النادي العاصمي، وجود مباحثات متقدمة أكثر من ذي قبل في شأن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، وسط تقارير صحافية تتحدث عن انتقال اللاعب إلى إسبانيا للعودة إلى فريقه السابق برشلونة، أو الانضمام لغريمه ريال مدريد.