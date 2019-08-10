شكرا لقرائتكم مروان محسن يغيب عن مواجهة اطلع بره بسبب زفافه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي مروان محسن مهاجم الفريق من مواجهة اطلع برا السوداني بسبب عقد زفافه غدا في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس. Advertisements وأستبعد الجهاز الفني للاهلى بقيادة لاسارتى ، الثنائي شريف اكرامي ووليد سليمان لعدم اكتمال شفائهما وصلاح محسن بعد وفاه والده.

وضمت قالمة الأهلي في مواجهة اطلع برا كلا من محمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني

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