بيراميدز ينهى أول نصف ساعة بثنائية فى شباك بطل الكونغو...

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جدة - عمرو شويل نجح فريق بيراميدز فى التقدم على النجم الكونغولى بهدفين مقابل للاشئ بعد مرور 30 دقيقة من المباراة المقامة بينهما باستاد 30 يونيو بالدفاع الجوى فى ذهاب دور الـ64 للكونفيدرالية الأفريقية.
تقدم الغانى جون أنطوى بالهدف الاول فى الدقيقة 19 من تسديدة متقنة بعد عرضية لعبد الله السعيد ، وبعدها وفى الدقيقة 22 استطاع الإيفوارى إيريك تراورى الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء .
بعدها هدأ إيقاع المباراة بعض الشئ وامتلك لاعبو بيراميدز زمام المباراة تماما ودانت لهم السيطرة فى الوقت الذى مال فيه المنافس لتضييق المساحات خوفا من زيادة غلة الأهداف لأصحاب الأرض .
جاء التشكيل بيراميدز كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد الشناوى.
خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ورجب بكار.
خط الوسط: نبيل دونجا وإيريك تراورى وإسلام عيسي وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد.
خط الهجوم: جون أنطوى.
فيما يجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز فى المباراة كلا من:"المهدي سليمان وعبدالله بكري وطارق طه وعمر جابر ومحمد فتحي وإبراهيم عادل وأحمد علي".
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