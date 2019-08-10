شكرا لقرائتكم بيراميدز والنجم بالكونفدرالية.. التعادل السلبى يحسم أول ربع ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء بيراميدز وإيتوال دو كونجو بعد مرور 15 دقيقة من المباراة المقامة بينهما باستاد 30 يونيو بالدفاع الجوى فى ذهاب دور الـ64 للكونفيدرالية الأفريقية.

بدأت المباراة بضغط هجومى من لاعبى بيراميدز بغية إحراز الهدف الأول وبالفعل سنحت لهم بعض الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة وفى الدقيقة 4 تسنح اخطر الفرص عندما قاد الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز اخطر الكرات ومرر الكرة للقادم من الخلف عبد الله السعيد الذى يطلق قذيفة ارتطمت بأحد المدافعين وخرجت بعيدة عن المرمى .

ومن الدقيقة الثامنة هدأ اللقاء تماما ، وحاول لاعبو بيراميدز بناء الهجمات بهدوء ، وامتلاك منطقة المناورات ، وفى الدقيقة يضيع لاعبو بيراميدز ثانى الفرص بعدما انفرد الثنائى ايريك تراورى بالمرمى ويطلق كرة قوية تعود لإسلام عيسى الذى يسدد كرة سهلة فى يد حارس الكونغو

جاء التشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى.

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خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ورجب بكار.

خط الوسط: نبيل دونجا وإيريك تراورى وإسلام عيسي وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: جون أنطوى.

فيما يجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز فى المباراة كلا من:"المهدي سليمان وعبدالله بكري وطارق طه وعمر جابر ومحمد فتحي وإبراهيم عادل وأحمد علي".