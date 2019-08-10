شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد يكشف تفاصيل اشتباكات إنبى والمريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى، اتصالات هاتفية بنادى المريخ البورسعيدى، وذلك للتأكيد على العلاقة الجيدة بين الناديين بعد الأزمة التى حدثت بين الطرفين فى المباراة الودية التى جمعتهما بالأمس وتم إلغائها فى الدقائق الأخيرة بعد الاشتباكات التى حدثت بينهما قبيل نهاية اللقاء ومنهم الأزمة بين على ماهر المدير الفنى لإنبى وياسر سليمان مدرب حراس المريخ.

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وقال عبد الناصر محمد فى تصريحات لـ"الخليج 365":"تم تدارك سحابة الصيف بين نادي إنبى ونادي المريخ باتصال هاتفي جمع علي ماهر المدير الفنى لإنبى وياسر سليمان مدرب حراس المريخ و عدة اتصالات آخري جمعتنى بمحمود الملاح نائب رئيس نادي المريخ وكذلك أشرف خضر المدير الفني وياسر سليمان مدرب الحراس ومحمد ابراهيم الإدارى وتم تدارك الأزمة".

وشدد مدير الكرة بإنبى إن الأزمة نجمت بسبب عصبية اللاعبين وأفاد إن علاقة الناديين أقوى من أي تصرفات سلبية من أي جانب ولن يفلت أى لاعب بالفريق البترولى من العقاب مهما كان اسم اللاعب فى حالة ثبوت الخطأ وذلك بناء على تعليمات مجلس إدارة النادى البترولى.