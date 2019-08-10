شكرا لقرائتكم غياب كامل لـ"آل محسن" عن مران الأهلى.. ووليد سليمان خارج الحسابات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويجهز مروان محسن لحفل زفافه، والذي كان مخطط إقامته غدا بينما يغيب صلاح محسن بعد وفاة والده أول أمس.
بينما تأكد غياب وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق عن المباراة، لعدم جاهزيته.
ومن المقرر أن يقود المغربي وليد أزارو هجوم الأهلى فى مباراة الغد بينما يجهز الجهاز الفنى النيجيرى أجاى تحسبا للدفع به في مركز المهاجم الصريح.
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