شكرا لقرائتكم النصر ينهي استعداداته للوحدة.. ويغادر إلى أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توجهت بعثة النصر إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض يوم السبت وذلك للمغادرة إلى أبوظبي استعداداً لمواجهة الوحدة الإماراتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وأجرى النصر تدريباته الأخيرة في مقر النادي يوم السبت بمناورة على كامل الملعب، قبل أن تتوجه البعثة إلى المطار تمهيداً للمغادرة إلى العاصمة الإماراتية.
وكان النصر قد تعادل مع الوحدة الإماراتي في مباراة الذهاب التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي الأسبوع الماضي بهدف مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، بينما عادل البرازيلي ليوناردو النتيجة للوحدة في الشوط الثاني.
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