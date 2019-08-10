شكرا لقرائتكم الأخضر يخسر أمام الأردن بثلاثية في بطولة غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر المنتخب السعودي يوم السبت مباراته الثالثة في بطولة غرب آسيا أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد.

وانتظر المنتخب الأردني ساعة كاملة من اللعب حتى أحرز سعيد مرجان الهدف الأول، وأحرز يوسف الرواشدة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل فارس شلباية الهدف الثالث من علامة الجزاء بعد طرد مصطفى ملائكة حارس المنتخب السعودي.

وتذيل الأخضر المجموعة الثانية بعدما اكتفى بالحصول على نقطة من تعادل أمام البحرين، بينما خسر مباراته الأولى 2-1 أمام الكويت.