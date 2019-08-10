شكرا لقرائتكم برايتون يصعق واتفورد.. وإيفرتون يتعادل مع بالاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز عبد الله دوكوري هدفا في مرماه في الشوط الأول وأضاف المهاجمان فلورين أندوني ونيال موباي هدفين بعد الاستراحة ليحقق برايتون آند هوف ألبيون فوزا رائعا 3-صفر على مستضيفه واتفورد باستاد فيكاراج رود في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

واكتفى كريستال بالاس بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه إيفرتون الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مورغان شنايدرلين في الشوط الثاني.

وتقدم برايتون في الدقيقة 28 بعدما استفاد من إبعاد ضعيف من المدافع خوسيه هوليباس لتصل الكرة إلى باسكال غروس الذي أرسل تمريرة عرضية وضعها دوكوري بالخطأ في شباكه.

وضاعف برايتون الفارق بعد 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني عبر البديل أندوني الذي هز شباك بن فوستر بعد تمريرة عرضية من الناحية اليمنى من دافي بروبر.

وأرسل لويس دانك مدافع برايتون تمريرة طويلة مذهلة إلى الفرنسي موباي الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى من زاوية صعبة في المرمى قبل 13 دقيقة من النهاية.

Advertisements

وجاءت النتيجة لتمنح غراهام بوتر مدرب برايتون بداية رائعة لمسيرته في دوري الأضواء إذ تولى المسؤولية عقب رحيل كريس هيوتون بعد تفادي الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي.

وأنقذ فيسنتي غوايتا حارس بالاس عدة فرص وقدم دفاع الفريق أداء شجاعا أمام هجمات إيفرتون، واتيحت أفضل فرصة لإيفرتون في الدقيقة 14 لكن تسديدة ريتشارليسون أبعدها كريستيان بنتيكي مهاجم بالاس من على خط المرمى.

وتحسن أداء بالاس في الشوط الثاني وأنقذ جوردان بيكفورد حارس إيفرتون فرصتين من جوردان أيو ثم ماكس ماير. وافتقر بالاس للفاعلية الهجومية حتى بعد مشاركة البديل ويلفريد زاها الذي أبدى رغبته في الرحيل ورفض الفريق انتقاله إلى إيفرتون. وطُرد شنايدرلين لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل ضد لوكا ميليفويفيتش قبل 14 دقيقة من النهاية.

وأحرز أشلي بارنز هدفين ليقود بيرنلي للانتصار 3-صفر على ساوثهامبتون، وافتتح بارنز التسجيل في الدقيقة 63 ثم ضاعف الفارق بعد ذلك بسبع دقائق وأضاف يوهان غودموندسون الهدف الثالث قبل 15 دقيقة من النهاية.

وهز بيلي شارب الشباك لشيفيلد يونايتد، العائد للدوري الممتاز بعد غياب 12 عاما، قبل دقيقتين من النهاية ليتعادل 1-1 مع مستضيفه بورنموث.