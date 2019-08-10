ملخص مباراة توتنهام واستون فيلا 3-1 وتالق تريزيجية في أولى مبارياته بالدوري الانجليزي

ملخص مباراة توتنهام واستون فيلا في الدوري الانجليزي، حيث يلعب استون فيلا بقيادة محمود حسن تريزيجيه أولى مبارياته اليوم مع فريقه الجديد، في مواجهة أمام وصيف بطل أوروبا نادي توتنهام على ملعب الأخير بالعاصمة الانجليزية لندن، وسيكون على توتنهام الفوز بالمواجهة خاصة انها على ارضية ميدانه.

ويمكنكم متابعة مباراة توتنهام واستون فيلا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، التي تافق السابعة والنصف مساءا بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، تنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق المعلق الرياضي العربي حسن العيدروسي، في لقاء سيكون منتظر بشكل كبير من الجماهير العربية.

المباراة ستكون منتظره من كافة الجماهير المصرية تحديداً نظراً لوجود لاعبيين مصريين وهم احمد المحمدي الظهير الأيمن، والجناح الأيسر محمود حسن تريزيجيه، وقد يشارك اللاعبان في المباراة بعض الدقائق، حيث انه ليس هناك اى تاكيدات على مشاركتهما من عدمها، خصوصاً في ظل وجوده منافسه كبيره على مراكزهم.

تشكيلة توتنهام الرسمية

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حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: ووكر بيترس – توبي ألديرفيلد – دافينسون سانشيز – داني روز

الوسط: هاري وينكس – موسى سيسوكو – إيريك لاميلا – تانجي ندومبيلي.

الهجوم: لوكاس مورا – هاري كين.