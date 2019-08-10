بمشاركة تريزيجيه: ملخص مباراة استون فيلا وتوتنهام 1-3 في الدوري الانجليزي الممتاز

ملخص مباراة استون فيلا وتوتنهام اليوم السبت 10/8/2019، في الأسبوع الأول من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يلعب كلاً من الفريقين في مستهل مشوارهم هذا الموسم بالدوري الانجليزي، بطموحات مختلفة بين البقاء والمنافسة على اللقب، لكن المباراة لن تكون سهله على الفريقين، فكل شيء وارد بالكرة الانجليزية والمفاجأت وارده.

المباراة ستكون مثيرة للغاية وستبدـا في تمام الساعة 18.30 توقيت جمهورية مصر العربية، وتعرض على قناة بي ان سبورت، ويكون للثنائي المصري تريزيجيه واحمد المحمدي دور كبير في مشاهدة مباريات استون فيلا من قبل الجماهير المصرية، خاصة الوافد الجديد على الدوري الانجليزي محمود حسن تريزيجيه المنتقل من قاسم باشا التركي مقابل 10 ملايين يورو.

وكان توتنهام قد انهى الموسم الكروي الماضي في المركز الرابع ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا، وقام بتعاقدات رأها الكثير ليست على المستوى، بينما استون فيلا الصاعد حديثاً للدوري الممتاز لكرة القدم، سيكون عليه إثبات أنه صعد من اجل البقاء، خصاة أنه سيلاقي منافسه قوية من فرق عديدة وسيكون هذا الموسم بمثابة تحدى كبير له.

تشكيلة أستون فيلا الرسمية:

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حراسة المرمى: توم هيتون.

الدفاع : أحمد المحمدي – تيرون مينجس – بيورن إنجيلس – نيل تايلور.

الوسط: كونور هورهان – جون ماكجين – جاك جريليش.

الهجوم: تريزيجيه – أنور الغازي – ويسلي مورايس.