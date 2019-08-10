بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي يلا شوت yalla shoot كورة لايف بث مباشر برشلونة ونابولي kora extra...

بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي يلا شوت yalla shoot كورة اكسترا مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة اونلاين الاسطورة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر كورة ستار، تضم مباراة اليوم فريقي برشلونة ونابولي مرة أخرى بعد المباراة الأخيرة التي التقى فيها الفريقين الأسبوع الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف، وقد بدأت برشلونة التسجيل أولاً ثم أحرزت نابولي هدف التعويض ثم تمكنت برشلونة من الفوز في النهاية، وتأتي هذه المباراة ضمن مجموعة من المباريات الودية التي خاضتها برشلونة استعداداً للموسم الجديد.

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مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر برشلونة، وعند سؤال فالفيردي مدرب برشلونة عن نيمار فقد أكد أنه ينتظر ما تُسفر عنه الصفقة، كما أنه كمدرب لديه العديد من اللاعبين ويلعب بهم ويستعد للموسم الجديد، وعن سؤاله بعد الفوز على نابولي في المباراة السابقة فقد أكد على أنه يأخذ هذه المباريات بجدية ويحاول تجريب خطط لعب ولاعبين جدد.

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بث مباشر نابولي وبرشلونة كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة ونابولي بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة نابولي وبرشلونة بدون تقطيع، ويلتقي برشلونة ونابولي على ملعب هارد روك الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش والعاشرة بتوقيت تونس والمغرب والحادية عشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مكة المُكرمة، ويُعلق على اللقاء عبدالحميد الجسمي على قناة الشارقة الریاضية HD.

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