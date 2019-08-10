الاهلي يرفض العرض السعودي لبيع على معلول في الصيف

أغلق مسئولو الأهلي ملف رحيل التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لأي من الأندية التي طلبت ضمه، وفي مقدمتها الأهلي السعودي وأحد الأندية الإماراتية.

وحسب مصدر في جهاز الكرة بالأهلي، فإن الاهلي السعودي تقدم بعرض وصلت قيمته لـ 3 ملايين دولار مع إمكانية رفع المبلغ للحصول على خدمات على معلول، إلا أن الإدارة الحمراء أبلغت وسيط الصفقة أن اللاعب ليس للبيع وأن ملف رحيله مغلق وغير قابل للنقاش.

وقد كشفت تقارير سعودية أن الاهلي السعودي دخل في مفاوضات جديدة مع الاهلي من أجل التعاقد مع اللاعب على معلول نجم منتخب تونس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب رفض الإدارة الحمراء عرضا سابقا من الأهلي السعودي بخصوص الدولي التونسي.